Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti.Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,136. L'Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,25% e continua a trattare a 39,6 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,23%.scivola Francoforte, con un netto svantaggio dell'1,38%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,34%, e in caduta libera Parigi, che affonda dell'1,56%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,99% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 21.580 punti.Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap (-1,2%); con analoga direzione, in ribasso il FTSE Italia Star (-1,25%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori telecomunicazioni (+0,79%) e media (+0,78%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori tecnologia (-3,75%), beni per la casa (-2,29%) e alimentare (-2,22%).di Milano, troviamo Atlantia (+1,85%), Mediobanca (+1,47%), Telecom Italia (+1,40%) e Banco BPM (+1,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -4,14%.Pesante Nexi, che segna una discesa di ben -2,7 punti percentuali.Seduta drammatica per Interpump, che crolla del 2,64%.Sensibili perdite per Prysmian, in calo del 2,54%.Al Top tra le azioni italiane a, BPER (+3,22%), Mediaset (+2,10%), Mutuionline (+1,72%) e Avio (+1,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Enav, che prosegue le contrattazioni a -5,25%.In apnea El.En, che arretra del 3,58%.Tonfo di Falck Renewables, che mostra una caduta del 3,19%.Lettera su Tinexta, che registra un importante calo del 3,16%.