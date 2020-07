Giornata difficile per l'equity europeo. Milano in rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti.Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,36%. Lieve calo dell'oro, che scende a 1.776,2 dollari l'oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 40,06 dollari per barile, in calo dell'1,40%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +172 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,24%.sotto pressione Francoforte, che accusa un calo dell'1,35%, scivola Londra, con un netto svantaggio dell'1,28%, e in rosso Parigi, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,16%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 21.750 punti.Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,67%); con analoga direzione, in lieve ribasso il FTSE Italia Star (-0,68%).Scivolano sul listino milanese tutti i settori.Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti vendite al dettaglio (-1,72%), telecomunicazioni (-1,60%) e immobiliare (-1,23%).Tra idi Milano, in evidenza Prysmian (+1,69%), DiaSorin (+1,43%), Moncler (+1,02%) e Fiat Chrysler (+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Amplifon, che prosegue le contrattazioni a -2,15%.Seduta drammatica per Telecom Italia, che crolla del 2,05%.Spicca la prestazione negativa di Recordati, che scende dell'1,80%.Atlantia scende dell'1,28%.Tra i, Tinexta (+1,86%), Cattolica Assicurazioni (+1,13%), Tod's (+0,88%) e Sesa (+0,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su ASTM, che prosegue le contrattazioni a -2,87%.Sensibili perdite per Technogym, in calo del 2,82%.In apnea doValue, che arretra del 2,67%.Tonfo di Ascopiave, che mostra una caduta del 2,29%.