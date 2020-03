Giornata difficile per l'equity europeo. Anche Milano torna in rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che scivola in rosso dopo una mattinata nel complesso buona. resta alta laed ogni recupero va attribuito a, mentre restadei mercati finanziari per le ricadute economiche dell'emergenzaPioggia di vendite sull'Euro / Dollaro USA, che scambia con una pesante flessione dell'1,69%., che si attesta a +275 punti base, con un deciso aumento di 21 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,36%.sotto pressione Francoforte, con un ribasso dell'1,14%, peggio Londra, che affonda dell'1,70%, soffre Parigi, che evidenzia una perdita dell'1,02%., con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,23%.Tra lea grande capitalizzazione, brilla Telecom Italia, con un forte incremento (+5,58%).Ottima performance per Saipem, che registra un progresso del 3,90%.Exploit di Ferrari, che mostra un rialzo del 3,48%.Su di giri Unicredit (+3%).La peggiore si conferma Fiat Chrysler (-6,82%) dopo l'annuncio della chiusyra degli stabilimenti,.Pesante Azimut, che segna una discesa di ben -4,85 punti percentuali.Preda dei venditori Generali Assicurazioni, con un decremento del 4,83%.Seduta drammatica per Exor, che crolla del 4,05%.Tra i, Tod's (+6,40%). Giù Garofalo Health Care ( -6,61%).