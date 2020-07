Giornata cauta per Milano, in perfetta sintonia con l'andamento piatto dei Listini europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Leggera crescita dell'Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,142. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.805,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,69%.Piccolo passo verso l'alto dello spread, che raggiunge quota +165 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,18%.si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,29%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,49%, e tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,23%.A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 20.382 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 22.194 punti, sui livelli della vigilia.In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,37%); senza direzione il FTSE Italia Star (+0,03%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori tecnologia (+3,11%), utility (+1,49%) e automotive (+0,42%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti assicurativo (-1,22%), vendite al dettaglio (-1,10%) e alimentare (-1,09%).Tra lea grande capitalizzazione, vola STMicroelectronics, con una marcata risalita del 3,56%.Denaro su Enel, che registra un rialzo dell'1,73%.Bilancio decisamente positivo per Italgas, che vanta un progresso dell'1,46%.Buona performance per Snam, che cresce dell'1,23%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su CNH Industrial, che prosegue le contrattazioni a -2,05%.Soffre Moncler, che evidenzia una perdita dell'1,65%.Preda dei venditori Banco BPM, con un decremento dell'1,54%.Si concentrano le vendite su Generali Assicurazioni, che soffre un calo dell'1,27%.del FTSE MidCap, Piaggio (+3,86%), El.En (+2,49%), Acea (+2,15%) e Datalogic (+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Popolare di Sondrio, che continua la seduta con -3,59%.Tonfo di Sanlorenzo, che mostra una caduta del 3,11%.Lettera su ASTM, che registra un importante calo del 2,82%.Vendite su Anima Holding, che registra un ribasso dell'1,83%.