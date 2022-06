Giornata cauta per Milano, in linea con i Listini europei

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Le borse europee hanno perso terreno rispetto all'apertura, che aveva mostrato buoni rialzi. L'attenzione degli investitori è sui numerosi dati macroeconomici diffusi in mattinata, con il tasso di disoccupazione italiano di aprile che è rimasto stabile all'8,4%, il settore manifatturiero italiano che è cresciuto al ritmo più lento in oltre un anno e mezzo a maggio, e il tasso disoccupazione dell'Eurozona di aprile che è rimasto stabile al 6,8%.

Tra le società che hanno effettuato annunci prima dell'apertura del mercato, si muove in netto ribasso Saipem (che ha invertito la direzione rispetto a un'apertura in ottimo rialzo), dopo che ha annunciato la vendita delle attività drilling onshore a KCAD per 550 milioni di dollari. Positive Nexi e BPER, dopo che la prima ha sottoscritto un accordo per rilevare dalla seconda (e dalla controllata Banco di Sardegna) le attività di merchant acquiring e gestione POS.



L'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,072. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,46%), raggiunge 116,3 dollari per barile.



Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +199 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,11%.



Nello scenario borsistico europeo resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,22%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,20%, e poco mosso Parigi, che mostra un +0,17%.



Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 24.533 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 26.786 punti, sui livelli della vigilia.



Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,40%; come pure, leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,69%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Stellantis (+2,14%), BPER (+1,98%), Leonardo (+1,95%) e Pirelli (+1,28%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -2,20%.



Ferrari scende dell'1,93%.



Calo deciso per Prysmian, che segna un -1,7%.



Sotto pressione Amplifon, con un forte ribasso dell'1,65%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, OVS (+3,51%), Credem (+1,99%), Sanlorenzo (+1,90%) e Italmobiliare (+1,82%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Reply, che continua la seduta con -3,16%.



Vendite a piene mani su SOL, che soffre un decremento del 3,08%.



Pessima performance per Alerion Clean Power, che registra un ribasso del 3,06%.



Sessione nera per Antares Vision, che lascia sul tappeto una perdita del 2,85%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti:



Mercoledì 01/06/2022

02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 53,2 punti; preced. 53,5 punti)

08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4%; preced. -1,7%)

08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,9%)

10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 54,4 punti; preced. 55,5 punti)

11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 6,8%; preced. 6,8%).