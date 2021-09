Giornata cauta per Milano e gli altri Listini europei

Giovedì 30 Settembre 2021, 13:45

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia. La Borsa di Milano ha annullato i rialzi della mattinata nell'ultima seduta del terzo trimestre. Per quanto riguarda i dati macro, a settembre l'inflazione annua è salita del 2,6% (leggermente più delle attese), mentre il tasso di disoccupazione è rimasto stabile ad agosto (ci si aspettava un leggero calo).



L'Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. L'Oro è sostanzialmente stabile su 1.724,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,23%.



Sulla parità lo spread, che rimane a quota +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,82%.



Nello scenario borsistico europeo andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,18%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,27%, e poco mosso Parigi, che mostra un +0,05%.



A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.739 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 28.241 punti, sui livelli della vigilia.



In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,39%); con analoga direzione, poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,44%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Recordati (+1,61%), Fineco (+1,42%), Tenaris (+1,23%) e ENI (+1,16%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Enel, che ottiene -1,52%.



Scivola Telecom Italia, con un netto svantaggio dell'1,30%.



In rosso Nexi, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,20%.



Sostanzialmente debole Prysmian, che registra una flessione dello 0,71%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, MARR (+8,13%), Bff Bank (+3,11%), Biesse (+2,60%) e Esprinet (+2,13%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Maire Tecnimont, che ottiene -4,43%.



Spicca la prestazione negativa di Salcef Group, che scende dell'1,45%.



Unieuro scende dell'1,40%.



Calo deciso per Alerion Clean Power, che segna un -1,04%.