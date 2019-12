Giornata cauta per i listini europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di EurolandiaL'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,109. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.466,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,64%.Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +153 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,21%.Francoforte avanza dello 0,27%, piatta Londra, che tiene la parità, e senza spunti Parigi, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 25.284 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,25%); in lieve ribasso il FTSE Italia Star (-0,21%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori media (+0,88%), telecomunicazioni (+0,70%) e utility (+0,44%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti beni per la casa (-1,72%) e sanitario (-0,75%).di Piazza Affari, ben impostata Pirelli, che mostra un incremento dell'1,71%.Si muove in modesto rialzo Italgas, evidenziando un incremento dello 0,70%.Bilancio positivo per Enel, che vanta un progresso dello 0,58%.Sostanzialmente tonico Nexi, che registra una plusvalenza dello 0,55%.Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler, che ottiene -2,00%.Preda dei venditori Juventus, con un decremento dell'1,80%.Si concentrano le vendite su Amplifon, che soffre un calo dell'1,30%.Vendite su Azimut, che registra un ribasso dell'1,14%.del FTSE MidCap, Rai Way (+3,76%), Acea (+1,93%), Piaggio (+1,87%) e Inwit (+1,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su Falck Renewables, che prosegue le contrattazioni a -1,92%.Seduta negativa per Technogym, che mostra una perdita dell'1,42%.Sotto pressione Salini Impregilo, che accusa un calo dell'1,23%.Scivola Mutuionline, con un netto svantaggio dell'1,22%.