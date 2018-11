Giornata all'insegna delle vendite per i mercati europei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, in linea con la borsa di Milano, che termina in rosso. A Wall Street, lo S&P-500 prosegue le contrattazioni in calo.L'Euro / Dollaro USA è in calo (-0,71%) e si attesta su 1,125. Giornata negativa per l'oro, che archivia la seduta a 1.204,2 dollari l'oncia, in calo dello 0,43%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,11%), raggiunge 60,86 dollari per barile.Balza in alto lo spread, posizionandosi +305 punti base, con un incremento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,44%.pessima performance per Francoforte, che registra un ribasso dell'1,77%, si concentrano le vendite su Londra, che soffre un calo dello 0,74%, e vendite su Parigi, che registra un ribasso dello 0,93%.Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,05% sul FTSE MIB, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share, che chiude la giornata a 20.979 punti. Pessimo il FTSE Italia Mid Cap (-1,73%), come il FTSE Italia Star (-1,6%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,77 miliardi di euro, in deciso ribasso (-12,82%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,03 miliardi di euro; mentre i contratti si sono attestati a 227.464, rispetto ai precedenti 269.288 ed i volumi scambiati sono passati da 1,66 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,74 miliardi.Tra i 214 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 46, mentre 153 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 15 azioni.Apprezzabile rialzo (+2,11%) a Milano per il comparto telecomunicazioni. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti tecnologia (-5,72%), media (-2,11%) e automotive (-2,00%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente Unipol, che vanta un incisivo incremento del 3,20%.In primo piano Telecom Italia, che mostra un forte aumento del 2,79%.Denaro su UnipolSai, che registra un rialzo dell'1,82%.Bilancio decisamente positivo per Leonardo, che vanta un progresso dell'1,72%. I più forti ribassi, invece, si sono verificati su STMicroelectronics, che ha archiviato la seduta a -6,43%.Sessione nera per Pirelli, che lascia sul tappeto una perdita del 4,81%.In caduta libera Buzzi Unicem, che affonda del 3,38%.Pesante Mediaset, che segna una discesa di ben -3,01 punti percentuali.del FTSE MidCap, Zignago Vetro (+1,73%), ERG (+1,44%), Banca Ifis (+1,33%) e Carel Industries (+1,19%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Gima Tt, che ha archiviato la seduta a -6,68%.Seduta drammatica per Juventus, che crolla del 5,16%.Sensibili perdite per Fincantieri, in calo del 5,13%.In apnea Biesse, che arretra del 4,80%.Tra lepiù importanti, i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo della Germania (il precedente era 2,5%), previsto domani dopo le 08:00, per il quale gli analisti stimano 2,5%. L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) misura le variazioni dei prezzi dei beni e dei servizi acquistati dai consumatori su un periodo predefinito.In Regno Unito verràalle 10:30 di domani. Questo dato rappresenta il numero di persone che hanno presentato richiesta di sussidio di disoccupazione, per la prima volta. Un aumento (o una diminuzione) di tale valore indica un peggioramento (o un miglioramento) del mercato del lavoro.Si attende dal Regno Unito la, prevista domani alle 10:30, per il quale gli analisti stimano 4%. Il Tasso di Disoccupazione misura la percentuale dei disoccupati, sulla forza lavoro totale, che nel mese precedente hanno cercato attivamente un'occupazione.