Giorgio Fedon & Figli, ricavi a doppia cifra nel 2021. Perdita si riduce

Giovedì 24 Marzo 2022, 15:15







(Teleborsa) - Nel 2021 il Fatturato del Gruppo Giorgio Fedon si attesta a 50,1 milioni di euro in aumento del 18,5% rispetto ai 42,3 milioni del 2020, "grazie alla ripresa dell'attività aziendale nei mercati in cui opera il Gruppo dopo l'interruzione imposta a causa della pandemia".



L'EBITDA è positivo e pari a 1,8 milioni (contro Euro 4,1 milioni al 31 dicembre 2020) la cui marginalità netta sul totale dei ricavi risulta in riduzione rispetto all'esercizio precedente di sei punti percentuali.



Il Risultato Operativo netto (EBIT) è pari a -0,9 milioni (pari a 0,0 milioni al 31 dicembre 2020), dopo ammortamenti e svalutazioni pari a 2,6 milioni (3,5 milioni al 31 dicembre 2020).

Il Risultato prima delle imposte si attesta a -1,2 milioni (-1,0 milioni al 31 dicembre 2020). Il Risultato netto è pari a -1,4 milioni (-1,7 milioni al 31 dicembre 2020).



L'Indebitamento finanziario netto è pari a Euro 10,6 milioni (Euro 11,4 milioni al 30.06.2021)