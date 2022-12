Giorgetti: valutiamo misure per facilitare prelievi, anche in esercizi commerciali

(Teleborsa) - La progressiva chiusura degli sportelli bancari "riguarda tutto il territorio europeo e ha diverse cause, tra le quali le mutate strategie industriali e di contenimento dei costi degli intermediari e la digitalizzazione del mercato bancario e finanziario. È ancoracome il credito posto che, in un mercato competitivo e largamente digitalizzato, questa domanda può essere soddisfatta anche da intermediari non bancari o tramite il ricorso a canali elettronici". Lo ha detto ilal question time alla Camera dei Deputati."Tuttavia, il ministero dell'Economia, con la Banca d'Italia e altre amministrazioni competenti, staper limitare, nel rispetto delle scelte imprenditoriali degli intermediari e dei vincoli della regolamentazione europea, gli effetti negativi del fenomeno e pere altri servizi bancari e finanziari essenziali", ha aggiunto.È stato sottolineato che "sono allo studio interventi che prevedono facilitazioni al prelievo di contante tramite ilsul territorio".Giorgetti ha anche affermato che il suo ministero, assieme alle altre amministrazioni competenti, "sta valutando - nel rispetto del quadro regolatorio europeo - le opzioni di intervento più efficaci al fine di garantire che la decisione degli intermediari di non aprire o di terminare le relazioni contrattuali con uno o più clienti sia basata su una"."Per quanto concerne la questione relativa alla possibilità di introdurre un obbligo di apertura del conto corrente per coloro che abbiano ricevuto une per chi è stato, si evidenzia che l'ordinamento europeo e quello nazionale già prevedono il diritto dei consumatori di avere accesso al cosiddetto "conto di base", ovvero di un conto di pagamento a basso costo tramite cui è possibile effettuare alcuni servizi bancari e finanziari essenziali", ha aggiunto.