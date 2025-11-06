giovedì 6 novembre 2025, 00:40

La maggiore stabilità finanziaria del Paese si traduce in un più alto grado di attrattività dell'Italia. Che, a loro volta, hanno permesso di aumentare gli investimenti esteri (fino a 35 miliardi) e posti di lavoro (176mila in più solo a settembre). Numeri alla mano, Giancarlo Giorgetti ha rivendicato il lavoro fatto dal governo, durante il suo intervento al Selecting Italy 2025, l'evento dedicato alla promozione delle filiere produttive organizzato a Trieste dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome in corso a Trieste.

«Chi ha scelto l'Italia in questi anni - ha sottolineato il ministro dell'Economia - lo ha fatto anche per il valore della stabilità, quella governativa e quella finanziaria». Roma, quindi, può «porsi come un ecosistema credibile per investire. Se mi chiedete quale sarà uno dei lasciti più importanti di questo governo, io dico: l'aver ridato fiducia a questo Paese troppo spesso abituato a sottovalutarsi».

Per quanto riguarda la stabilità finanziaria, Giorgetti ha ricordato che «in 3 anni l'Italia ha ridotto il deficit di 5 punti e mezzo, ha abbassato lo spread da 236 a 75 punti base ed è tornata a registrare avanzi primari». Aggiungendo che «una spesa pubblica fuori controllo diventa sicuramente un fattore inibitore per gli investitori perché frena la fiducia in un Paese». Sugli investimenti esteri, ha aggiunto che i numeri «sono particolarmente significativi: il loro valore che già era cresciuto dal 2013 in media al 5,4 per cento annuo, ha registrato una accelerazione negli ultimi 3 anni. Nel 2024 secondo il Financial Times i capex (la spesa in conto capitale, ndr) relativi a progetti internazionali greenfield hanno toccato i 35 miliardi, superando il dato di Francia, Germania e Spagna. È stato pertanto il nostro miglior anno in assoluto». Un trend confermato anche nel 2025. «I segnali per l’Italia - ha fatto sapere Giulio Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni - sono promettenti, con un +48 per cento di investimenti stimato sull’anno precedente». Secondo Matteo Zoppas, presidente dell’Ice, siamo «al sedicesimo posto nel mondo per stock di investimenti diretti esteri».

GLI EFFETTI

Il titolare del dicastero di via XX settembre ha sottolineato che «l’andamento si riflette sul mercato del lavoro: a settembre l'occupazione è cresciuta di 176 mila unità su base annua toccando il valore record del 62,7 per cento». A trainarla «posti di lavoro altamente qualificati, ovvero dai servizi ad alta intensità di conoscenza». Da non dimenticare, poi, che parallelamente «la quota italiana sull'export mondiale ha mantenuto il livello ragguardevole del 2,8 per cento». Per quanto riguarda il futuro, c’è la proposta in manovra di stanziare in 3 anni oltre 9 miliardi a supporto degli investimenti», tra superammortamento (valore 4 miliardi), rifinanziamento dei contratti di sviluppo, aiuti in conto interesse della nuova Sabatini fino al rafforzamento «delle aree della Zes.

Intanto ieri a Trieste la Conferenza delle Regioni e Confindustria (rappresentata dalla vice presidente Barbara Cimmino e da Annalisa Sassi, presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali) hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione per l’attrazione degli investimenti esteri. Le parti lavoreranno assieme sia nel campo delle promozione sia per «favorire la semplificazione amministrativa attraverso la digitalizzazione dei processi».

