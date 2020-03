Giochi Olimpici, Cio giudica prematuro un rinvio

(Teleborsa) - Ancora nessun rinvio per i Giochi Olimpici 2020 di Tokyo. intervista al New York Times, il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ha definito "prematuro" un rinvio.



Le Olimpiadi sono previste per luglio e agosto e sinora il Cio ha sempre rifiutato di far slittare il calendario a dispetto dell'emergenza coronavirus che ha colpito il mondo.



"Per noi non sarebbe responsabile" prendere questa decisione - ha detto - "non sappiamo quale sarà la situazione. Stiamo comunque esaminando diversi scenari".