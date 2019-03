Gima TT in caduta libera dopo i risultati 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pressione su Gima TT, che perde terreno a Piazza Affari mostrando una discesa dell'8,74%. Venerdì scorso 15 marzo 2018, la società che opera nel settore delle macchine automatiche per il packaging dei prodotti derivati del tabacco ha diffuso i risultati preliminari di bilancio 2018, che hanno evidenziatoin rialzo del 20,5% a 182,9 milioni di euro e un EBITDA a 73 milioni di euro (+18,4%).Proposto un dividendo di 0,42 euro per azione, come nel 2017.A deludere potrebbero essere state le prospettive per il 2019. Se le condizioni attuali troveranno conferma nei prossimi mesi, Gima TT stima ricavi pari a circa 110 milioni e un EBITDA intorno a 40 milioni di euro.L'andamento di Gima TT nella settimana, rispetto al FTSE Italia All-Share, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario tecnico del leader nella progettazione di macchine automatiche per il packaging dei prodotti del tabacco mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 5,599 Euro con area di resistenza individuata a quota 6,025. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 5,371.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)