Gima TT, business procede in linea con aspettative

(Teleborsa) - Il business di Gima TT sta procedendo in linea con le aspettative societarie. Lo ha precisato il produttore di macchine automatiche di packaging in seguito all'andamento odierno del titolo Gima TT, che ha visto ridurre di oltre il 14% il prezzo dell'azione.



"La base clienti di Gima TT è diversificata ed il management sta lavorando con tutti i principali player del mercato su una molteplicità di programmi, orientati sia ai prodotti convenzionali sia a quelli di nuova generazione a rischio ridotto (reduced-risk products) con ottime prospettive sul mercato Cinese su entrambe le piattaforme. Gima TT rimane fortemente impegnata in un processo continuo di innovazione tecnologica alla base dei suoi successi sul mercato globale", si legge in un comunicato. © RIPRODUZIONE RISERVATA