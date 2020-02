Gilead Sciences in rally: per l'OMS il suo antivirale è il migliore per Coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Seduta di rally per Gilead Sciences, che tratta in rialzo al Nasdaq del 4,52%. Il titolo quotato anche a Piazza Affari risulta anche fra i migliori di oggi con un rialzo del 6,39%.A dare un imput rialzista al titolo i, secondo cuiper combattere il contagio da, che si sta diffondendo in tutto il mondo. Il remdesivir di Gilead, da dove è partito il contagio, ed isarannoA livello comparativo su base settimanale, il trend di Gilead Sciences evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dello S&P 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Gilead Sciences rispetto all'indice.Le implicazioni di breve periodo di Gilead Sciences sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 74,24 USD. Possibile una discesa fino al bottom 71,73. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 76,75.