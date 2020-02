Gilead Sciences avanti con due nuovi test

(Teleborsa) - Spiragli di luce per arginare il coronavirus. Gilead Sciences, società americana di biotecnologia che ricerca, sviluppa e commercializza farmaci, ha annunciato di aver avviato due studi clinici per valutare la sicurezza e l'efficacia del suo farmaco remdesivir negli adulti con diagnosi di COVID-19.



Un portavoce della società ha spiegato che i due studi in corso in Cina, uno su pazienti con malattia grave e un altro su pazienti con malattia moderata, stanno attualmente arruolando partecipanti. "Prevediamo di avere i risultati ad aprile", ha affermato il portavoce.



L'annuncio ha fatto balzare le azioni Gilead Sciences di oltre 6 punti percentuali a Wall Street.