Cosa "non" dire al colloquio e come scrivere un curriculum: i segreti per trovare lavoro

Ultimo aggiornamento: 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non basta il diploma o la laurea per trovare il lavoro adatto ai propri desideri e alla propria formazione. Scrivere un buon curriculum e presentarsi al colloquio con i giusti abiti e il giusto atteggiamento, sempre più spesso fa la differenza. Soprattutto in un mercato in cui l'offerta è tanta, la domanda decisamente più scarsa. Ecco allora che potrebbe essere utile fare un salto alla quarta edizione di "Destination Work", l’iniziativa di Corporate Social Responsibility di Gi Group, società leader in Italia nella somministrazione di lavoro temporaneo e gestione delle risorse umane.L’appuntamento principale è per sabato 17 novembre a Milano e Roma, ma il calendario di iniziative in alcune località quest’anno comprende eventi a partire da martedì 13 in orario extra lavorativo. Gli specialisti di Gi Group, in modo totalmente gratuito, terranno incontri di orientamento al lavoro su come si scrive un cv, come si affronta un colloquio, strumenti di ricerca di lavoro online, ma anche competenze per l’employability e il cambiamento, web reputation, networking, ecc. Due i target specifici: giovani alla ricerca del primo lavoro, e middle/senior che vogliono riqualificarsi e tentare una nuova sfida. Previsti anche incontri con ospiti speciali, come quello a Milano con Luis Sal, classe 1997, youtuber con quasi 2 milioni di follower sui suoi canali social, considerato la rivelazione web dell’anno grazie ai suoi video ironici e alla sua capacità di narrazione e montaggio.L’equivalente del costo lavorativo del personale Gi Group che aderisce all’iniziativa quest’anno viene devoluto ad azioni di solidarietà di supporto per la zona rossa di Valpolcevera a Genova.«Facendo rete con partner d’eccellenza con cui collaboriamo nei diversi settori, ci mettiamo a disposizione in modo del tutto gratuito con l’intento quest’anno di aiutare anche la popolazione di Genova cui guardiamo con affetto e un grande messaggio di incoraggiamento» spiega Stefano Colli-Lanzi, CEO di Gi Group.A Roma presso il palazzo del Lavoro il 17 novembre si terranno alcuni degli incontri principali. Come il workshop"AAA – Contratto cercasi" dedicato agli studenti e ai neolaureati per aiutarli a muoversi negli ambiti aziendali. O il workshop "Se tu fossi un animale, quale saresti? Quali sono i tuoi punti deboli? " che darà indicazioni e suggerimenti su come affrontare un colloquio di lavoro. Ci sarà anche anche un incontro in cui viene spiegato come fare un biglietto da visita e come scrivere il proprio curriculum. Il 15 novembre, invece, ci sarà un appuntamento dedicato al colloquio in lingua inglese e a come sostenerlo.Sia a Roma che a Milano gli incontri si terranno al Palazzo del Lavoro. Ma sono previsti appuntamenti anche presso le filiali della società sparse su tutto il territorio italiano.