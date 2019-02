Giglio si focalizza su e-commerce 4.0 e punta sulla Cina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giglio Group negli anni si è evoluto da media company a digital company, ha costruito il suo modello di e-commerce 4.0, attraverso le sue divisioni Ibox Digital e IBox Distribution.Ad oggi sono stati siglati 12 nuovi accordi con brand italiani e ce ne sono altri 34 in fase finale di negoziazione, che si aggiungono ai 70 marchi già in portafoglio."Siamo convinti che il nostro modello di e-commerce 4.0 sia il futuro e abbiamo lavorato in questi anni per renderlo non solo evoluto tecnologicamente, ma anche un unicum a livello mondiale" - spiega ilsottolineando che "l'e-commerce è un mercato cresciuto costantemente dal 2010 di almeno il 6% all'anno e accelererà ulteriormente la crescita nei prossimi anni".Giglio Group già da tempo ha investito strategicamente sul mercato cinese, che da solo produce circa l'83% delle vendite e-commerce mondiali, ottenendo una presenza capillare sulle principali piattaforme digitali del Paese.in Cina prevede un'espansione sia per quanto riguarda gli accordi con nuovi brand, che dovrebbero arrivare a circa 50, sia per ciò che concerne il numero dei marketplace. "L'effetto combinato della crescita attesa del portafoglio marchi e delle partnership con i marketplace in Cina rende concreta la proiezione di arrivare ad un'incidenza del mercato cinese a circa il 30% del fatturato complessivo del Gruppo entro i prossimi cinque anni".