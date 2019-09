Giglio Group sigla intesa con Kartell

Ultimo aggiornamento: 12:25

Giglio Group, società quotata alla Borsa italiana che si occupa di commercio on line, ha siglato un accordo con Kartell, uno dei più famosi marchi del design italiano. L'intesa, spiega una comunicato, prevede la gestione in esclusiva del negozio online di Kartell nonché del servizio alla clientela e la logistica a livello internazionale.Il mandato si inserisce in un quadro di crescita costante del gruppo nel settore della distribuzione on line del Made in Italy, sono infatti già più di 70 i marchi italiani che hanno stretto accordi con il Giglio.Giglio Group, fondata nel 2003, fornisce alle aziende un servizio completo per l’e-commerce: dalla strategia digitale, alla creazione e gestione di e-store monomarca a tutta la logistica. L’azienda oggi ha la sede principale a Milano ed è presente anche a New York, Shanghai, Hong Kong, Roma, Lugano e GenovaSu il titolo a Piazza Affari in mattinata: +3,7% a 3,05 euro.