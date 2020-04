Giglio Group con Confindustria per acquisto e consegna mascherine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha siglato unper la fornitura die, tra cui le, a tutte le aziende associate, "in modo da dare continuità operativa alle attività produttive garantendo, contestualmente, la massima tutela per la salute dei lavoratori.Lo comunica direttamente la società di e-commerce in una nota, spiegando che la sua struttura garantirà non solo, ma anche la, il trasporto e lo sdoganamento dei prodotti, rendendo possibile ilGiglio Group hadestinate al Fashion utilizzando la propria logistica nella, la sede di Shanghai, nonché le relazioni consolidate con le Autorità cinesi, al fine di assistere le Aziende italiane nel difficile contesto.: "E' necessario pensare ora alla ripresa, poiché quando le Aziende riapriranno l'emergenza non sarà finita. L'accordo odierno è molto importante perché assicura la loro operatività in un'ottica di lungo periodo, nel rispetto dell'obbligo di dotare tutti i lavoratori dei dispositivi di sicurezza personale. Giglio Group è al fianco delle imprese italiane".L'accordo si inserisce nell'ambito delle attività del, in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, che consente un rapido e sicuro sdoganamento dei prodotti sanitari in arrivo dall'estero, senza rischio di requisizione. L'intesa, infatti, prevede che anche le Aziende che non svolgono attività di pubblico servizio, possano acquistare mascherine di protezione, senza problemi di sdoganamento., così godendo delle agevolazioni fiscali previste dal recente decreto.