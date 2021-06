Giglio Group completa aumento capitale in accelerated bookbuilding

Martedì 29 Giugno 2021, 09:45

(Teleborsa) - Giglio Group comunica che e` stata completata con successo l'operazione di collocamento privato di 1.221.547 azioni ordinarie di nuova emissione avvenuta ad un prezzo per azione pari ad 1,78 Euro, per un controvalore complessivo di 2.174.353,66 Euro. Il prezzo incorpora uno sconto di circa l'11,2 % rispetto all'ultimo prezzo di mercato.

Il collocamento, curato da Integrae Sim quale Global Coordinator dell'operazione e realizzato mediante procedura di Accelerated Bookbuilding, e` stato rivolto esclusivamente ad investitori qualificati, italiani ed esteri, con espressa esclusione degli Stati Uniti e di qualsiasi altro Paese nel quale sarebbe vietato dalle leggi applicabili, nonché a Meridiana Holding, socio di maggioranza di Giglio Group, in via residuale e per massimo il 50% dell'aumento di capitale.

Meridiana Holding ha sottoscritto 485.547 azioni, pari al 39,75% dell'aumento di capitale, arrivando a detenere il 55,66% del capitale sociale di Giglio Group.

Ad esito dell'aumento di capitale, il capitale sociale complessivo della Società sarà pari a 4.393.604 suddiviso in 21.968.022 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale. L'operazione di aumento di capitale verrà regolata mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo entro il termine ultimo del 5 luglio 2021.