Giglio Group brinda a nuovo accordo con Stefano Ricci

(Teleborsa) - Nuova collaborazione tra Giglio Group e, luxury brand italiano leader a livello internazionale nell'abbigliamento uomo e bambino. La Società toscana ha voluto affidare alla prima piattaforma di e-commerce 4.0 quotata sul mercato STAR e partner digitale di oltre 70 brand lifestyle, il proprioe ha scelto iBox Digital per ampliare il proprio business digitale sui Marketplace di tutta Europa, Canada e Stati Uniti.La partnership con Giglio non riguarderà solo il sito monobrand attraverso la piattaforma Oracle, ma verrà avviata una gestione completa, tramite il lancio dell'omnicanalità con tutti i negozi ed il supporto al brand in Cina e in tutto il mondo. Attraverso la sua piattaforma tecnologica, Giglio Group consente alle aziende clienti di distribuire i propri prodotti sui principali markeplace al mondo, registrando in pochi mesi una crescita media del loro fatturato online pari al +46%."Il 2019 ha segnato per noi un cambio di passo importante, facendoci proiettare in modo univoco nel mondo del luxury e-commerce, in grado di offrire importanti opportunità di sviluppo ai nostri clienti a livello mondiale - ha dichiarato, Managing Director Digital & Strategy di Giglio Group - . Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Stefano Ricci, perfetto esempio dell'arte del saper fare italiano, che ha visto nella nostra azienda il canale giusto per penetrare importanti mercati quali Europa, Usa e Canada. Siamo sicuri che le collezioni di Stefano Ricci abbiano un altissimo potenziale in queste aree, e ancora di più in Cina, dove cureremo lo store online del marchio. La Cina è per noi un mercato strategico dove prevediamo di aumentare nell'arco di 5 anni l'incidenza del business dal 4% di oggi a oltre il 30%".