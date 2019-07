Giglio Group annuncia accordo con Del Mare 1911

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un nuovo accordo per la Giglio Group, che va a rinforzare la rosa delle proprie partnership. La piattaforma di, la prima ad essere quotata, ha annunciato l'accordo con, storico brand milanese con più di 100 anni di esperienza nel campo dell'abbigliamento maschile.Giglio Group è stata scelta per ampliare ilsul proprio store online e sui principali marketplace del mondo, ed offrirà un servizio di gestione a tuttotondo, supportando i prodotti, oltre a garantirne un posizionamento online competitivo. Con la sua piattaforma, sarà possibile distribuire i prodotti Del Mare 1911 sui marketplace di, garantendo un servizio che assicura undel 100%.Importanti le dichiarazioni di, Presidente & CEO di Giglio Group, che ha raccontato come "il gruppo stia lavorando sodo, con l'obiettivo di diventare il più grande distributore digitale dela livello globale". "L'accordo con Del Mare 1911 - continua - ci rende orgogliosi perché rappresenta una storicaitaliana, che ha visto in noi una grande opportunità di ulteriore sviluppo".Anche Cavalier, legale rappresentante della società, ha evidenziato come "questo accordo con Giglio permette al nostro marchio di completare l'espansione sul, attraverso i canali digitali, fondamentali oggigiorno per l'espansione in tutto il mondo".