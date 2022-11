Giglio.com, record di transato per Black Friday: 1 milione di euro

Mercoledì 30 Novembre 2022, 17:00







(Teleborsa) - Giglio.com, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca, ha registrato un record di transato il 25 novembre, giorno del Black Friday 2022, superando per la prima volta il milione di euro in un solo giorno (+32,5% rispetto al 2021). I clienti di Giglio.com hanno visitato 1.000 prodotti al minuto e attivato un nuovo carrello ogni due secondi, visualizzando 1,2 milioni di schede prodotto.



Analizzando l'intera settimana del Black Friday, che si spinge fino al Cyber Monday, la società ha affermato di aver triplicato gli ordini rispetto alla stessa settimana del 2020.



Nonostante le complessità dell'attuale contesto macroeconomico, abbiamo scritto un'altra pagina della bellissima storia che stiamo vivendo - ha commentato l'AD Giuseppe Giglio - Festeggiare con tutto il team il traguardo del milione di euro in un solo giorno era un'idea impensabile per tutti noi fino a poco tempo fa e vederla diventare realtà ci riempie di orgoglio".