Giglio.com chiude a +1,67% il primo giorno di negoziazioni



Venerdì 23 Luglio 2021, 18:30







(Teleborsa) - Giglio.com ha chiuso il primo giorno di negoziazioni su AIM Italia a +1,67%, con i prezzi allineati a 4,88. Quella della società palermitana attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca rappresenta la diciottesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese.



Il collocamento di 2.200.000 azioni di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale a servizio della quotazione, aveva generato un ammontare complessivo pari a 10,56 milioni di euro. Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie era stato fissato in 4,8 euro per azione.







