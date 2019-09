Giglio, amplia proprio e-commerce al settore Food

(Teleborsa) - Giglio Group, società che gestisce l'e-commerce per le eccellenze del Made in Italy nei settori Fashion e Design, occupandosi di tutte le attività connesse, ora estende i suoi servizi anche all'ambito Food.



Il Gruppo ha, infatti, siglato partnership con aziende rilevanti come Riso Scotti, Fratelli Carli, Generale Conserve, Everton e Bosca. Questi prestigiosi nomi si aggiungono a quelli di Cameo, Fabbri e, per la parte rewarding, Grandi Salumifici italiani, già presenti nel suo portfolio grazie alla recente acquisizione di Terashop, uno dei maggiori fornitori di servizi di e-commerce in outsourcing in Italia.



Tale ampliamento - spiega la società in una nota - "è coerente con gli obiettivi strategici del Piano Industriale (2019-2023)".