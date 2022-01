Gibus, ricavi per 72,7 milioni di euro nel 2021: nuovo record

(Teleborsa) - Gibus ha registrato ricavi pari a 72,7 milioni di euro nel 2021, in crescita del 61,4% rispetto ai 45,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020, mentendo a segno il nuovo massimo storico per il gruppo. Il segmento lusso high end registra ricavi pari a 32,4 milioni di euro (+65,2% rispetto 2020) e rappresenta il 46% del totale (45% l'anno precedente). Lo comunica il CdA della società, azienda attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, che ha esaminato e approvato i ricavi gestionali consolidati al 31 dicembre 2021, non soggetti a revisione contabile.

"La performance superiore al 60% sia per la linea Lusso che per la linea Design evidenzia la nostra capacità di presidiare con efficacia tutti i segmenti in cui siamo presenti, proponendo soluzioni innovative e apprezzate dal mercato per la capacità di coniugare design, tecnologia e sostenibilità - ha commentato l'AD Gianfranco Bellin - I ricavi dei GIBUS Atelier, che rappresentano l'82% del totale e crescono del 65,7%, mostrano la forza del nostro dealer network, mentre il risultato sui mercati esteri, con ricavi a +33%, è frutto della capacità degli export area manager aziendali di garantire vicinanza al cliente compensando la difficoltà a viaggiare attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione digitali".

"L'incremento del 74% sul mercato italiano - ha aggiunto Bellin - è espressione della nostra capacità di cogliere appieno l'opportunità data dall'Ecobonus del 50% su tende da sole e pergole, con la possibilità per i contribuenti di fruire dello sconto in fattura immediato in luogo della detrazione fiscale in 10 anni". I ricavi realizzati in Italia sono stati pari a 53,9 milioni di euro, rispetto ai 30,9 milioni di euro nel 2020.

Al 31 dicembre 2021 l'iniziativa "Sconto in fattura 50%" ha raggiunto oltre 7.600 pratiche in gestione dal lancio del progetto per un valore complessivo di fatturato retail pari a 54,6 milioni di euro, di cui oltre 7.200 pratiche nel solo esercizio 2021 per un valore complessivo pari a 51,2 milioni di euro. Questo dato è il fatturato realizzato dai rivenditori aderenti all'iniziativa e non del gruppo Gibus. Il credito fiscale in gestione ammonta complessivamente a 27,3 milioni di euro, pari al 50% del valore degli ordini retail, di cui 21,4 milioni già liquidati da Gibus ai propri rivenditori.

(Foto: Fragment)