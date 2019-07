Gibus, ricavi in crescita nel 1° semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Il Consiglio di Amministrazione del brand italiano del settore outdoor design di alta gamma, ha realizzatorispetto a 18,6 Euro milioni al 30 giugno 2018.. I ricavi realizzati all'Estero nel primo semestre 2019 sono pari a 7,4 Euro milioni, registrano una crescita del +30,2% rispetto a 5,7 Euro milioni al 30 giugno 2018 e rappresentano il 34% del totale (31% al 30 giugno 2018). Performance positive anche per l'Italia, che registra ricavi pari a 14,6 Euro milioni, +13,7% rispetto a 12,9 Euro milioni al 30 giugno 2018."I ricavi del primo semestre 2019 evidenziano una forte crescita (+19%) trainata essenzialmente dal segmento lusso-high end - ha dichiarato, Presidente e Amministratore Delegato di Gibus - ; le Pergole bioclimatiche e Zip screen rappresentano il 38% dei ricavi (33% nel primo semestre 2018), trainate dalle novità di prodotto introdotte sul mercato grazie all'intensa attività di ricerca e sviluppo. L'estero cresce del +30% in termini di ricavi e rappresenta una quota sempre più importante grazie al successo delle iniziative intraprese nel 2018 per presidiare i principali mercati europei. La nostra è una crescita solida che trova fondamento nell'affiliazione dei punti vendita Gibus Atelier, una formula che fidelizza il dealer grazie alla possibilità di beneficiare della notorietà del brand e di usufruire di una serie di servizi avanzati di supporto alla vendita: oggi i nostri partner sono 388, +12% rispetto al 31 dicembre 2018".