Gibus, network in crescita nel 1° semestre

(Teleborsa) - Gibus annuncia risultati in crescita per il primo semestre 2020, nonostante l'emergenza Covid-19. Il network GIBUS Atelier ha continuato a crescere, arrivando a 413 punti vendita affiliati (+6,5% rispetto ai 388 al 30 Giugno 2019).



La crescita dei dealer affiliati si è concentrata principalmente nei mercati internazionali, dove risultano 139 rispetto ai 118 dello scorso anno, con una crescita di 21 unità pari a +17,8%. In particolare ha contribuito la crescita dei GIBUS Atelier nel mercato francese che registra 15 nuove affiliazioni per un +37,5% rispetto al 2019.



Positivo anche il dato del mercato italiano, in cui si registra un saldo positivo per 4 unità, con i punti vendita affiliati che passano da 270 a 274.



(Foto: Fragment) © RIPRODUZIONE RISERVATA