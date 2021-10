Gibus, iniziativa "Sconto in fattura 50%" ha raggiunto 6.000 pratiche

1 Minuto di Lettura

Lunedì 4 Ottobre 2021, 12:00







(Teleborsa) - Gibus, azienda attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su AIM Italia, ha comunicato che al 30 settembre 2021 l'iniziativa "Sconto in fattura 50%" ha raggiunto il oltre 6.000 pratiche dal lancio del progetto. Queste pratiche hanno generato un valore complessivo di fatturato retail pari a 42,7 milioni di euro da imputare all'esercizio fiscale 2021.



La società precisa che tale dato si riferisce al fatturato realizzato dai rivenditori aderenti all'iniziativa e non al fatturato realizzato dal gruppo Gibus. Il credito fiscale in gestione ammonta complessivamente a 21,4 milioni di euro, pari al 50% del valore degli ordini retail, di cui 15 milioni di euro già liquidati da Gibus ai propri rivenditori.







(Foto: Fragment)