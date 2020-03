Gibus chiude quinto anno consecutivo con risultati record

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - GIBUS, il brand italiano del settore outdoor design di alta gamma quotato su AIM Italia, ha chiuso il bilancio 2019con risultati in forte crescita per il quinto anno consecutivo.consolidati sono pari a 40,9 milioni di euro,rispetto ai 34 milioni del 2018. Il Margine Operativo Lordo () si attesta a 5,6 milioni, in crescita delrispetto al 2018, ed il Margine Operativo Netto (EBIT) a 3,9 milioni, con un incremento del +21,2%. L'e registra unrispetto ai 2,3 milioni nel 2018. La Posizione Finanziaria Netta è pari a -1,9 milioni, in significativo miglioramento rispetto a 3 milioni al 31 dicembre 2018.Adottando un approccio prudenziale, al fine di sostenere la solidità patrimoniale del Gruppo e contenere i futuri impatti economico-finanziari legati allo scenario economico globale a seguito del, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di, riservandosi di valutare un'di dividendi sugli utili 2019. Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti convocata per il 27 aprile 2020 la seguente destinazione dell'utile d'esercizio a riserva.