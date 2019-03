Giapponi, inflazione area Tokyo in leggera accelerazione

(Teleborsa) - Accelera l'inflazione in Giappone a marzo. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) dell'area di Tokyo ha registrato un incremento dello 0,9% su base annuale.



Si tratta di una lettura preliminare per la città di Tokyo, ritenuta un ottimo anticipatore del trend di prezzi nazionale. Il dato risulta così in lievissima accelerazione rispetto al +0,6% precedente ed al +0,5% atteso.



Il dato core, che esclude alimentari freschi, è in aumento dell'1,1%. © RIPRODUZIONE RISERVATA