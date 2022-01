Giappone, verbali banca centrale confermano politica espansiva

Venerdì 21 Gennaio 2022, 10:45







(Teleborsa) - In Giappone la politica monetaria deve rimanere espansiva a fronte di una inflazione che resta ben lontana dal target del 2% fissato dalla banca centrale. Lo hanno affermato i funzionari della Bank of Japan nell'ultima riunione di politica monetaria del 16 e 17 dicembre, secondo quanto emerge dai verbali della BoJ.



Considerazioni peraltro confermate anche nel successivo meeting di gennaio, quando lo stesso governatore Haruhiko Kuroda ha dichiarato che la possibilità di un ritorno ad un aumento del costo del denaro non è stato discusso nonostante le pressioni inflazionistiche globali.



Oggi, l'Ufficio nazionale di statistica ha evidenziato che i prezzi al consumo hanno mostrato una accelerazione nel mese di dicembre, ma restano sotto il target della BoJ.