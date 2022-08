Giappone, vendite dettaglio crescono oltre attese

Mercoledì 31 Agosto 2022, 08:30







(Teleborsa) - Crescono più delle attese le vendite al dettaglio in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (METI), le vendite a luglio sono salite del 2,4% su base annuale dopo il +1,5% di giugno. Le stime degli analisti erano per una crescita dell'1,9%.



Su base mensile le vendite sono salite dello 0,8% dopo il -1,3% registrato il mese precedente.



Quanto alle vendite all'ingrosso, riportano un +5,9% su anno ed un -0,8% su mese. Le vendite totali hanno evidenziato così un incremento del 5% tendenziale e sono rimaste invariate su mese.