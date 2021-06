Giappone, vendite al dettaglio rallentano il passo

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Incerti i consumi in Giappone a maggio, anche se il dato è in forte crescita rispetto allo scorso anno, in periodo di piena pandemia. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (METI), le vendite sono salite dell'8,2% su base annuale dopo il +11,9% di aprile, facendo meglio del consensus (+7,9%). Su base mensile però le vendite sono scese dello 0,4%, dopo il -4,6% registrato il mese precedente.



Quanto alle vendite all'ingrosso, riportano un +17% su anno ed un -2,4% su mese. Le vendite totali hanno evidenziato così un incremento del 14,4% tedenziale e un calo dello 3,8% congiunturale.