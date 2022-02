Giappone, tasso di disoccupazione dicembre scende al 2,7%

Martedì 1 Febbraio 2022, 07:45







(Teleborsa) - Scende leggermente la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di dicembre 2021 il tasso dei senza lavoro è in diminuzione al 2,7% dal 2,8% del mese precedente e stimato dagli analisti.



Il numero di disoccupati è diminuito di 230 mila unità rispetto allo scorso anno, attestandosi a 1,71 milioni. Gli occupati sono pari a 68,31 milioni, in calo di 70 mila unità rispetto all'anno precedente.