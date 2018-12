Giappone, surplus partite correnti ancora in calo a ottobre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e, che però conferma una bilancia dei pagamenti in attivo per il 52esimo mese consecutivo.Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), l'avanzo si è attestato arispetto ai 2.189 miliardi dello stesso mese del 2017, e si confronta con i 1.822 miliardi di yen del mese precedente., che erano per un calo fino a 1.384 miliardi.E' l'effetto di una(redditi da investimenti all'estero) che, mentre chiude, che secondo il Ministro delle Finanze non sembrerebbe aver risentito della guerra commerciale fra USA e Cina.Lachiude infatti con un, ai massimi da nove mesi a questa parte, a fronte di un aumento delle esportazioni (+7,7%), a 7.089 miliardi di yen, nettamente inferiore a quello delle importazioni (+20,5%), a 7.410 miliardi. La bilancia del beni e servizi mostra invece un deficit di 554,7 miliardi di yen.