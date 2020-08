Giappone, spese famiglie in deciso recupero a giugno

(Teleborsa) - Nel mese di giugno i consumi familiari mensili in Giappone sono balzati del 13% attestandosi a 273.699 yen. Lo ha comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico. Il dato, che si confronta con un -0,1% del mese precedente, risulta migliore delle attese degli analisti che erano per un aumento del 7,5%.



Su base annuale, si registra ancora un calo delle spese dell'1,2% a fronte del -16,2% evidenziato il mese precedente e del -7,5% atteso.



A giugno, la media mensile dei redditi delle famiglie operaie è salita del 15,6% rispetto all'anno prima, raggiungendo 1.019.095 yen. Il reddito disponibile è salito del 18,9% mentre le spese per consumi sono calate del 3,4%. © RIPRODUZIONE RISERVATA