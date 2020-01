Giappone, spese famiglie ancora giù a novembre e sotto attese

(Teleborsa) - Nel mese di novembre i consumi familiari mensili in Giappone sono scesi dell'1,4% in termini nominali e del 2% in termini reali, attestandosi a 278.765 yen. Lo ha comunicato l'Ufficio statistico nazionale nipponico.



Il dato destagionalizzato evidenzia un rallentamento della caduta dei consumi rispetto al -5,1% registrato il mese precedente, ma risulta peggiore delle attese che indicavano un aumento del 2,5%.



Su base mensile, si registra invece un incremento delle spese del 2,6%, migliore del -11,5% registrato in precedentza e del -9,8% del consensus.



Nello stesso periodo la media mensile dei redditi delle famiglie operaie è salita del 4,4% in termini nominali e del 3,8% in termini reali, raggiungendo 475.548 yen. © RIPRODUZIONE RISERVATA