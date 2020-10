Giappone, sondaggio Reuters Tankan conferma sentiment negativo imprese

(Teleborsa) - Le imprese giapponesi restano pessimiste anche ad ottobre. Lo rivela il sondaggio Reuters Tankan, che anticipa l'omonimo indicatore pubblicato trimestralmente dalla Bank of Japan.



Stando all'ultimo sondaggio, l'indice che misura la fiducia dei direttori d'acquisto delle aziende manifatturiere si è confermato su un livello negativo a -26 punti, seppur in recupero dai -29 punti di settembre. Per i servizi, l'indicatore risale a -16 da -18 punti.



Dal sondaggio emerge un leggero recupero delle aspettative, ma anche la consapevolezza che la ripresa sia lenta e faticosa. © RIPRODUZIONE RISERVATA