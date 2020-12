(Teleborsa) - L'attività dei servizi in Giappone è rimasto in fase di contrazione a novembre. E' quanto emerge dalla lettura finale del dato elaborato da Jibun-Markit che si attesta a quota 47,8. L'indice, seppur rivisto al rialzo rispetto ai 46,7 punti della lettura preliminare, è sostanzialmente invariato rispetto ai 47,7 punti di ottobre.



L'indicatore rimane dunque sotto la soglia psicologica dei 50 punti che fa da spartiacque tra espansione economica e contrazione.



Si conferma in contrazione anche l'indice PMI Composite, che si attesta a 48,1 punti (rivisto al rialzo rispetto ai 47 punti preliminari), stesso livello di ottobre.





