(Teleborsa) - L'attività della manifattura in Giappone registra una timida ripresa. Il dato preliminare dell'indice PMI manifatturiero, pubblicato da Markit e realizzato da Nikkei, si è attestato a 49,2 punti, nel mese di marzo, in aumento rispetto ai 48,9 punti di febbraio e delle stime degli analisti.



L'indicatore resta comunque in zona contrazione, ovvero al di sotto della soglia critica dei 50 punti che fa da spartiacque tra espansione e contrazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA