Giappone, scende surplus partite correnti a novembre

(Teleborsa) - Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), l'avanzo si è attestato a 757 miliardi di yen, in calo del 43,5% rispetto ai 1.340 miliardi dello stesso mese del 2017 e si confronta con i 1.310 miliardi di yen del mese precedente. Le attese degli analisti erano per una contrazione fino a 568 miliardi.



La bilancia primaria (redditi da investimenti all'estero) scende a 1.438 miliardi di yen (da 2.047 miliardi).



La bilancia commerciale chiude con un deficit di 559,1 miliardi di yen in aumento dai 321,7 di ottobre ed a fronte di una crescita delle esportazioni (+1,9%), a 6.918 miliardi di yen, nettamente inferiore a quello delle importazioni (+13,5%), a 7.477 miliardi.



La bilancia dei beni e servizi mostra un deficit di 547 miliardi di yen rispetto al disavanzo di 554,7 di ottobre ed al surplus di 218 miliardi di novembre 2017. © RIPRODUZIONE RISERVATA