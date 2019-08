Giappone, scende la disoccupazione a luglio e sorprende le attese

(Teleborsa) - Diminuiscono i disoccupati in Giappone e con un tasso in discesa rispetto al mese precedente. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di luglio il tasso di disoccupazione è sceso al 2,2% rispetto al 2,3% rilevato in precedenza. Sorpresi positivamente gli analisti che si aspettavano una salita del tasso fino al 2,4%.



Il numero di disoccupati è sceso di 160 mila unità rispetto allo scorso anno (-9,3%), a 1,56 milioni.



Gli occupati sono pari a 67,31 milioni, in aumento di 710 mila unità (+1,1%) rispetto all'anno precedente.



