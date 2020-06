Giappone, produzione rivista al ribasso e in forte calo ad aprile

(Teleborsa) - In pesante calo la produzione delle fabbriche giapponesi ad aprile. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale dovrebbe esser sceso del 9,8%, con una revisione al ribasso rispetto al -9,1% indicato dalla stima preliminare e dal consensus, dopo il -3,7% registrato a marzo.



Su base annua il dato non destagionalizzato della produzione è indicato in calo del 15%. La capacità di utilizzo invece segna una riduzione del 13,3% dopo il -3,6% di marzo.



Rivista al ribasso la variazione delle consegne, che segnano un -9,5% rispetto al -8,8% della stima preliminare, mentre le scorte sono calate dello 0,3%, come indicato originariamente. La ratio scorte/vendite si attesta al 13,6%. © RIPRODUZIONE RISERVATA