Giappone, produzione rallenta a luglio ma supera attese

Mercoledì 31 Agosto 2022, 08:15







(Teleborsa) - Rallenta la produzione delle fabbriche giapponesi a luglio. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice della produzione industriale ha registrato un incremento dell'1% dopo il +8,9% registrato a giugno. Le stime degli analisti erano però per un calo dello 0,5%.



Le previsioni per i mesi a venire indicano per il mese agosto un incremento del 5,5% e per il mese di settembre una crescita marginale dello 0,8%. Su base annuale, il dato non destagionalizzato della produzione evidenzia una variazione pari a -1,8%.



La crescita della produzione è accompagnata dalla stazionarietà delle scorte (invariato su mese) e dall'aumento delle consegne (+1,6%). La ratio delle scorte è pari a +1,6%.