(Teleborsa) - Rivista al rialzo la produzione delle fabbriche giapponesi a dicembre, pur sempre in terreno negativo. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso dell'1%, con una revisione migliorativa rispetto al -1,6% indicato dalla stima preliminare e dal consensus. Nel mese precedente l'attività industriale aveva registrato una diminuzione dello 0,5%.



Su base annua il dato non destagionalizzato della produzione è in calo del 2,6%.



La capacità di utilizzo è invariata rispetto al mese precedente e in calo dello 0,9% rispetto allo stesso mese del 2019.



Le consegne registrano un -1,1% mentre le scorte sono aumentate dell'1,1%. La ratio scorte/vendite si attesta al 2%.



