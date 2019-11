Giappone, produzione in forte calo ma aumenta fiducia consumatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'Il dato risulta peggiore delle attese degli analisti che indicavano un calo più contenuto del 2,1%. Su base annua il dato non destagionalizzato della produzione è indicato in calo del 7,4%.La riduzione della produzione è stata causata da un forte calo delle(-4,3%) rispetto al mese precedente. Lesono aumentate invece dell'1,2% (+2,5% il dato tendenziale).La ratio delle scorte registra un +4,7% su base mensile ed un +9,6% annuale.. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office giapponese,L'indice, che risulta superiore al consensus (35,4 punti), si conferma abbondantemente al di sotto dei 50 punti, evidenziando la persistenza di un clima negativo nelle famiglie del Sol Levante.. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala checome nel mese precedente, centrando le attese degli analisti.Il numero diè sceso di 10 mila unità rispetto allo scorso anno, a 1,64 milioni.Glisono pari a 67,87 milioni, in aumento di 620 mila unità rispetto all'anno precedente.