Giappone, produzione in crescita ad aprile

(Teleborsa) - Nel mese di aprile la produzione industriale giapponese ha registrato un aumento dello 0,6% su base mensile. Lo rileva il Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI) che ha pubblicato la lettura definitiva dell'indice, in linea con la stima preliminare.



Il dato è anche in linea con le attese degli analisti. Su base annua, l'indicatore ha riportato una flessione dell'1,1%.



Sempre ad aprile, le consegne sono aumentate dell'1,8% mentre le scorte hanno non hanno nregistrato alcuna variazione. La ratio scorte/vendite si è portata a -2,4. © RIPRODUZIONE RISERVATA