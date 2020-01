(Teleborsa) - Si confermano uin forte crescita i prezzi del settore servizi in Giappone a dicembre. Il dato indica rispetto all'anno precedente un incremento del 2,1%, come nel mese precedente. Il tasso di crescita tendenziale resta stabile per il terzo mese consecutivo.



In base a quanto comunicato dalla Bank of Japan, su base mensile, il dato non ha registrato variazioni, dopo il +0,2% di novembre ed il balzo dell'1,9% registrato ad ottobre. © RIPRODUZIONE RISERVATA